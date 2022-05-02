Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом и маленьким сыном какое-то время оставалась вместе в Украине. А спустя время заявила, что уезжает к родственникам в Израиль лишь на пару дней.

Тем не менее, прошел месяц, а девушка все еще заграницей, поэтому аудитория Катерины переступает черту и обсуждает, почему она не возвращается к супругу.

«Месяц в Израиле…. Как я? – Не дома. Никакая красота мира не заменит родную землю, родной дом! 🇺🇦» - написала Репяхова и снова показала, как проводит время.

В сети принялись обсуждать увиденное и не обошлось без критики, некоторые написали, что Репяхова не следует желаемому – если скучает по дому, могла бы поехать назад:

«тебе так подходит розовый😍😍😍; Сто процентов; Как хорошо и чувствительно! ❤️; Какая красота 😍 вы очень хороши 🥰 Здоровье вам всем 💋; Где бы мы ни были, родные стены всегда самые родные!!!; Уже месяц. А прошло как неделя...; Уже можно возвращаться в Киев. Почему ты все еще сидишь там?; вы эксперт ?😅; Возвращаться в Киев опасно!; Конечно… одно дело отдыхать, а другое 😢».

Ранее Репяхова объяснила, почему решила покинуть страну и почему она не сбегает.

«Это не беженство и переселение. А встреча с родными! Летим я, мама и Мишутка, сначала мы проедем 1250 км (3 страны), а потом два самолета и еще две страны. Сейчас переполняют странные ощущения, но я счастлива, что увижусь со своей семьей. Купила билеты на самолет. За несколько десятков дней буду в другой стране».

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