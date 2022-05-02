Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка вже не раз відрізнялася провокативними заявами, цього разу змогла зворушити мережу дійсно важливим вчинком.
Вона влаштувала сюрприз для бійця ЗСУ, який був поранений в бою ще в лютому, але його чекає тривале відновлення, і чоловік бореться за своє здоров'я. Через травму захисник був змушений зустрічати день народження в госпіталі, де його провідала артистка.
"Володимир, 28 років. Ми познайомилися під час мого концерту в лікарні. Тоді ті, хто зміг, прийшли, а до тих, хто не міг ходити – я пішла сама. Володя отримав поранення на самому початку війни 25 лютого. Операція. Втрачено зір на 30-40%. Пошкоджена нога, був розрив м'яких тканин і попереду ще 2-3 операції.
Але Володя не здається, ніяк не дочекається, коли знову зможе бути в строю! І взагалі не охоче про свої хвороби розповідає. А сьогодні у нього День Народження! Маю честь привітати! Обійняти!» - розповіла Наталя і показала кадри з зустрічі.
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Відомо, останнім часом багато запроданок, які виїхали з України заради заробітку в рф, почали приховувати всю інформацію про себе і припинили вести соціальні мережі. Нещодавно з'ясувалося, що Брежнєва і Лорак вирушили до Туреччини на черговий концерт.
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