Як повідомляє Politeka.net, популярний артист вирішив висловитися про вторгнення рф відразу ж в той же день. Разом з дружиною Настею Каменських він почав підтримувати громадян і закликав російських колег напоумити свою аудиторію, висловити правду публічно і допомогти в боротьбі з окупантами. Але підтримки не було – Російські блогери і артисти множинно виправдовували агресію.

Цього разу "визверитися" вирішила І Канделакі, розлючена вчинком сміливої Анджеліни Джолі – вона приїхала в Україну і довела, що їй боятися нічого.

"Перший раз, коли мене нудить при вигляді Анджеліни Джолі», — написала Канделакі у своєму Telegram-каналі.

Потап не став мовчати: "а скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я наприклад був в Луганській і Донецькій області два рази, звичайно, на боці України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, Таяна, Мірзоян і т.д. а ми крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе Канделаки не пам'ятаємо. Не дивуйтеся, на відміну від Росії, де артисти-челядь і тля, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті — це вісники свободи, прав людини і активні соціальні діячі», — написав Потап.

Ми писали, зараз багато артистів з різних країн і куточків світу намагаються підтримати і допомогти Україні. Анджеліна Джолі вирішила не тільки допомогти фінансово, а й прилетіла в Україну без зайвого шуму.

Ми писали, Ірина Федишин "рознесла" Повалій:"вона проти свого народу".

Як повідомляла Politeka, Каменських зірвалася після концерту і в сльозах заговорила про своє життя: "все буде добре, але...".

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