Два місяці тому в телеграм каналі «Пошук зниклих» з’явилася інформація про пошук маленького Свята і його мами Ані, які зникли в Маріуполі

І ось нарешті стала відома його доля. Як повідомила телеведуча Катя Осадчая в своєму Instagram, хлопчик 8 тижнів свого життя провів в бомбосховищі.

«Господи, дай здоров’я дітям і сил мамам.На фото хлопчик, якого шукали в нас в телеграм каналі «Пошук зниклих» разом з мамою Анею. На момент початку пошуку йому було 4 місяці, а вчора Святу виповнилося вже 6 місяців і ці 8 тижнів свого маленького життя він провів з мамою в бомбосховищі Азовсталі. Ми знали, що вони там, з ними не було з’язку і ми молилися, щоб всі вони дочекалися евакуації. Вони вже на шляху до Запоріжжя, вони скоро обнімуться з рідними, які шукали, чекали, молилися, благали», - повідомила Осадча.

Також телеведуча виказала надію на те, щоб ці маленькі очі більше в своєму житті ніколи не побачили таких жахів.

«Вибачте нас діти, що ми, дорослі, не змогли завадити цьому горю», - написала Осадча, у якої троє дітей.

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