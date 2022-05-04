На фото, опублікованому в Instagram, Хливнюк, позуючи у військовій екіпіровці, багатозначно посміхається.

"Як кіт", " Слава Україні!", "Найкращий", «Ну що за красень», «Гарна посмішка», «Козак», «Обожнюємо вас», - коментують користувачі Мережі новий кадр Хливнюка, який зібрав вже понад 19 тисяч "лайків".

Нагадаємо, Андрій Хливнюк, який на початку війни служив у теробороні Києва, а тепер – у патрульній поліції, отримав у березні поранення обличчя. На своїй сторінці в Instagram він написав, що потрапив під мінометний вогонь.

"Для моїх слухачів з Росії, ось з якими нацистами ви воюєте", - написав Хливнюк в одній з сторіз. Він також додав, що їх колона втратила два пікапи.

Також додамо, що в перші дні після повномасштабного вторгнення рф на територію України Хливнюк на Софійській площі заспівав гімн Січових Стрільців «Червона калина». Пісня швидко стала популярною у всьому світі.

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