На фото, опубликованном в Instagram, Хлывнюк, позируя в военной экипировке, многозначительно улыбается.

«Как кот», «Слава Украине!», «Самый лучший», «Ну что за красавец», «Красивая улыбка», «Козак», «Обожаем вас», - комментируют пользователи Сети новый кадр Хлывнюка, который собрал уже более 19 тысяч «лайков».

Напомним, Андрей Хлывнюк, который в начале войны служил в теробороне Киева, а теперь – в патрульной полиции, получил в марте ранение лица. На своей странице в Instagram он написал, что попал под минометный огонь.

«Для моих слушателей из России, вот с какими нацистами вы воюете», - написал Хлывнюк в одной из сториз. Он также добавил, что их колонна потеряла два пикапа.

Также добавим, что в первые дни после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины Хлывнюк на Софийской площади спел гимн Сечевых стрельцов «Червона калина». Песня быстро стала популярной во всем мире.

Напомним, Каменских сорвалась после концерта и в слезах заговорила о своей жизни.

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