Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, вона також переможниця" Маски "і" Холостячка " другого сезону. Дівчина часто розповідає про своє життя в Instagram і любить ділитися також актуальною інформацією щодо вторгнення рф на наші землі.
Останнім часом артистка все частіше розповідає про порятунок маріупольців, адже даний напрямок був і залишається одним з найбільш важких.
Злата розповіла про ситуацію з маріупольцями після евакуації частини мирних громадян на Азовсталі: «є така думка, що після евакуації громадян, всіх громадян з Азовсталі, проти військового гарнізону почнуть використовувати хімічну зброю.
А ви говорите не кричати про Маріуполь. Потрібно кричати і благати світових лідерів. Я не нагнітаю, я ділюся думками. Вибачте, що не тільки хороші новини " - висловилася Огневич.
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Також трохи раніше співачка вирішила заговорити про останні події.
"Те, що відбувається на АЗОВСТАЛЬ розриває мене від болю зсередини. Те, як світ мовчазно споглядає цю криваву трагедію і чекає наступну серію, ось тільки це зовсім не кіно. Це життя людей, реальних людей, які потребують негайної допомоги 🙌 🏾
Ми не маємо права покинути цих людей, зробити вигляд, що там немає військового гарнізону, поранених. Ми не маємо права залишити і зрадити українських військових у Маріуполі" - пише Огневич.
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А ще Politeka писала, що Огневич висловилася про ситуацію в Маріуполі і посварила українців
Також Politeka повідомляла, що" Холостячка " Огневич показала, гуляючи мирним Києвом