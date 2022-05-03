Злата рассказала о ситуации с мариупольцами после эвакуации части мирных граждан.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, она также победительница "Маски" и "Холостячка" второго сезона. Девушка часто рассказывает о своей жизни в Инстаграм и любит делиться также актуальной информацией по вторжению рф на наши земли.

В последнее время артистка все чаще рассказывает о спасении мариупольцев, ведь данное направление было и остается одним из наиболее тяжелых.

Злата рассказала о ситуации с мариупольцами после эвакуации части мирных граждан на Азовстали: «Есть такая мысль, что после эвакуации граждан, всех граждан с Азовстали, против военного гарнизона начнут использовать химическое оружие.

А вы говорите не кричать про Мариуполь. Нужно кричать и умолять мировых лидеров. Я не нагнетаю, я делюсь мыслями. Простите, что не только хорошие новости» - высказалась Огневич.

Также чуть ранее певица решила заговорить о последних событиях.

"Происходящее на АЗОВСТАЛЬ разрывает меня от боли изнутри. То, как мир молчаливо созерцает эту кровавую трагедию и ждет следующую серию, вот только это совсем не КИНО. Это жизнь людей, реальных людей, нуждающихся в немедленной помощи 🙌🏾

Мы не имеем права покинуть этих людей, сделать вид, что там нет военного гарнизона, раненых. Мы не имеем права оставить и предать украинских военных в Мариуполе" - пишет Огневич.

Напомним, Огневич оказалась в объятиях Эктора из "Мастер Шеф", Решетник не смолчал

А еще Politeka писала, что Огневич высказалась о ситуации в Мариуполе и рассорила украинцев

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич показала стильный лук, гуляя по мирному Киеву



