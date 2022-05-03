Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, она также победительница "Маски" и "Холостячка" второго сезона. Девушка часто рассказывает о своей жизни в Инстаграм и любит делиться также актуальной информацией по вторжению рф на наши земли.
В последнее время артистка все чаще рассказывает о спасении мариупольцев, ведь данное направление было и остается одним из наиболее тяжелых.
Злата рассказала о ситуации с мариупольцами после эвакуации части мирных граждан на Азовстали: «Есть такая мысль, что после эвакуации граждан, всех граждан с Азовстали, против военного гарнизона начнут использовать химическое оружие.
А вы говорите не кричать про Мариуполь. Нужно кричать и умолять мировых лидеров. Я не нагнетаю, я делюсь мыслями. Простите, что не только хорошие новости» - высказалась Огневич.
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Также чуть ранее певица решила заговорить о последних событиях.
"Происходящее на АЗОВСТАЛЬ разрывает меня от боли изнутри. То, как мир молчаливо созерцает эту кровавую трагедию и ждет следующую серию, вот только это совсем не КИНО. Это жизнь людей, реальных людей, нуждающихся в немедленной помощи 🙌🏾
Мы не имеем права покинуть этих людей, сделать вид, что там нет военного гарнизона, раненых. Мы не имеем права оставить и предать украинских военных в Мариуполе" - пишет Огневич.
Напомним, Огневич оказалась в объятиях Эктора из "Мастер Шеф", Решетник не смолчал
А еще Politeka писала, что Огневич высказалась о ситуации в Мариуполе и рассорила украинцев
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич показала стильный лук, гуляя по мирному Киеву