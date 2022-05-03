Українська телеведуча Маша Єфросиніна у телемарафоні "Факти ICTV" прокоментувала публічні сварки між російськими зірками шоу-бізнесу, що почалися після повномасштабного нападу рашистів на Україну.
"З'явилися зірки, які почали тотальний срач. І це абсолютний початок нової історії під назвою "запасаємося попкорном і дивимося, як вони самі себе замочать", - пояснила телеведуча Маша Єфросиніна.
До 2012 року Маші Єфросиніній доводилося частенько перетинатися з російськими знаменитостями під час роботи на проектах і телебачення. Ще тоді українська телеведуча помітила, що більшість з них поводяться вельми гордовито по відношенню до українських колег і один до одного. Це проявлялося і в їхній манері публічно скандалити один з одним.
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Сьогоднішні скандали між прихильниками України і путіністами або навіть непорозуміння між пропагандистами можуть говорити про те, що всередині країни-агресора почався розкол - "це означає, що почалася агонія".
Нагадаємо, що Єфросиніна вражена історіями українок про життя в окупації.
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