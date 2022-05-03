Украинская телеведущая Маша Ефросинина в телемарафоне "Факты ICTV" прокомментировала публичные ссоры между российскими звездами шоу-бизнеса, начавшиеся после полномасштабного нападения рашистов на Украину.
"Появились звезды, которые начали тотальный срач. И это абсолютное начало новой истории под названием "запасаемся попкорном и смотрим, как они сами себя замочат", – пояснила телеведущая Маша Ефросинина.
До 2012 года Маше Ефросининой приходилось частенько пересекаться с российскими знаменитостями во время работы на проектах и телевидение. Еще тогда украинская телеведущая заметила, что большинство из них ведут себя весьма надменно по отношению к украинским коллегам и друг к другу. Это проявлялось и в их манере публично скандалить друг с другом.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
«Лавров, кажется, уже начал понимать»: раскрыта проблема с солдатами рф
Планы по 9 мая фактически сломаны: оккупанты терпят крах на востоке, что надо знать
"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой
В россии вспыхнула электростанция, черный дым до небес: "Пожар произошел после..."
Сегодняшние скандалы между сторонниками Украины и путинистами или даже недоразумения между пропагандистами могут говорить о том, что внутри страны-агрессора начался раскол - "это значит, что началась агония".
Напомним, Ефросинина поражена историями украинок о жизни в оккупации.
Как сообщала Politeka, Ефросинина раскрыла, чем поплатился Галкин за поддержку Украины.
Также Politeka писала, что Ефросинина раскрыла, как теперь обходится без публичных выступлений.