Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", знімалася в досить відомих і популярних серіалах, а також стала переможницею одного з сезонів танцювального шоу.

Цього разу Ксенія показала, як нарешті приступає до тієї частини своїх буднів, яких їй дуже не вистачало. Вона знову бере участь в зйомках серіалу і навіть показала трохи майданчик, де буде блищати в черговому образі.

"І знову здрастуйте. Сьогодні я в такому крутому місці, тут знімальний майданчик. І сьогодні знову нічна зміна. У мене здається все тут нічні зміни, я взагалі тут не сплю. Ви тут запитували, який жанр фільму мого. Не можу відразу сказати " - ділиться Мішина частиною свого життя.

До цього Мішина розповіла, що вірить у перемогу і повернеться додому обов'язково.

"Почала виходити в мережу, отримувала багато повідомлень, що довго цього не було. Ось дивіться на цю моську, яка щось розповідає. Але кожен раз, коли я беру в руки телефон, я не знаю, що саме говорити. Адже кожен раз хочеться дарувати людям справжні емоції, щось приємне, але коли з тобою повна каша відбувається, ти не можеш цього робити.

Психологічно дуже погано розуміти, що в твоїй країні і на землі жах творитися, вмирають люди і діти. Це треба приймати, допомагати людям, треба це робити " - уклала Мішина про свої останні будні і про те, як тепер шукає сенс життя.

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