Вакарчук здивувався впевненістю українських захисників і розповів, чому перемога за нами.

Відомий український виконавець, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з 24-го лютого після вторгнення рф на наші землі активно допомагає біженцям і продовжує їздити по містах, які обстрілювали окупанти. Артист також зустрічається з українськими захисниками і підтримує їх бойовий дух.

Минулого тижня в черговий раз Вакарчук об'їхав східну лінію фронту.

"Були в районі Гуляй Поля. Зустрілися з бійцями п'яти бригад. Провели десятки зустрічей. Основний висновок: наші Збройні Сили неймовірно круті. Заряджені, мотивовані і хоробрі. Вони зупинили ворога, що перевершує їх в кількості живої сили і техніки. Вони в надскладних умовах не дали ворогові отримати ніяку стратегічну перевагу. На окремих ділянках фронту звільнили кілька населених пунктів" - розповідає Вакарчук.

Він також додав, що поспілкувався особисто з п'ятьма комбригами і десятком комбатів. Хтось з гумором, хтось серйозніше. Але жодного не зустрів, хто здавався б не на своєму місці, всі готові перемагати і впевнені в наших силах.

Раніше, за словами артиста, він побував на Салтівці, звичайному житловому районі Харкова. Також, випереджаючи коментаторів, Вакарчук запевнив, що відео опубліковане після перегляду і дозволу військових.

На самих відео Святослав йде за військовими між обгорілими багатоповерхівками на Північній Салтівці.

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