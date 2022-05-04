Вакарчук поразился уверенностью украинских защитников и рассказал, почему победа за нами.

Известный украинский исполнитель, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с 24-го февраля после вторжения рф на наши земли активно помогает беженцам и продолжает ездить по городам, которые обстреливали оккупанты. Артист также встречается с украинскими защитниками и поддерживает их боевой дух.

На прошлой неделе в очередной раз Вакарчук объехал восточную линию фронта.

«Были в районе Гуляй Поля. Встретились с бойцами пяти бригад. Провели десятки встреч. Основной вывод: наши Вооруженные Силы невероятно круты. Заряженные, мотивированные и храбрые. Они остановили врага, превосходящего их в количестве живой силы и техники. Они в сверхсложных условиях не дали врагу получить никакое стратегическое преимущество. На отдельных участках фронта освободили несколько населенных пунктов» - рассказывает Вакарчук.

Он также добавил, что пообщался лично с пятью комбригами и десятком комбатов. Кто-то с юмором, кто-то посерьезнее. Но ни одного не встретил, кто казался бы не на своем месте, все готовы побеждать и уверенны в наших силах.

Ранее, по словам артиста, он побывал на Салтовке, обычном жилом районе Харькова. Также, опережая комментаторов, Вакарчук заверил, что видео опубликовано после пересмотра и разрешения военных.

На самих видео Святослав идет за военными между обгоревшими многоэтажками на Северной Салтовке.

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