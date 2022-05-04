Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Репяхова розповіла про те, чим займається під час війни. Зараз дружина Павлика разом з їх маленьким сином Мішею знаходиться в Ізраїлі, де вже 9 років живе її рідна сестра.
За словами Катерини, крім вимушеної зміни країни проживання зараз вона намагається змінити і свої звички, а саме – перейти на українську мову.
"Наш батько, звичайно, залишився в Україні. І займається тим, заради чого він живе) він підтримує дух наших захисників, волонтерів, переселенців", - розповіла Репяхова.
Вона також зазначила, що вже в травні планує повернутися в Україну, але, швидше за все, поки не в Київ.
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"Зараз я вивчаю правопис української мови, просування в instagram і займаюся спортом щодня. Мені дуже важливо Не жити з синдромом відкладеного життя", - додала Репяхова.
Вона також оголосила, що знову буде активно просувати свій блог, який став для неї головним джерелом доходу.
"У житті все можливо. Так і ми навчимося жити з неадекватними сусідами. Ізраїльтяни віддали величезну ціну за свою незалежність. Колись на цих землях була пустеля, а зараз Тель Авів – найдорожче місто в світі. Я все це до того, що вірте в наше світле майбутнє! Ми будемо ще краще! Ми повинні все це пройти заради нашого майбутнього і заради наших наступних поколінь", - додала Репяхова.
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