Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова, сейчас ее приоритеты в жизни значительно изменились, а привычные будни блогера уже не такие, как прежде. Девушке с сыном пришлось выехать из Киева без мужа, так как Никита Добрынин остался с другими мужчинами защищать свою землю.

Даша постепенно начинает показывать лишь маленькие кадры из жизни. Так как многих интересовал вопрос с ее фигурой, она решила честно показать себя такой, какая есть. Дело в том, что за беременность девушка набрала около 30 кг и хотела сбросить все быстрее, чем планировалось.

Из-за войны все планы девушка оставила и предпочла не думать о таких мелочах:

«До фигуры моей мечты мне еще надо много над чем работать, но я после родов принимаю себя на каждом этапе» - добавляет Даша.

Ранее мы писали, Квиткова выехала с ребенком из-за сильных обстрелов у ее дома.

«Я знаю и вижу, что многие из вас просят больше жизни выставлять, но я честно даже жизнь не живу. Мы 24/7 мониторим новости, помогаем волонтерам финансово и информативно. Я иногда отвлекаюсь на готовку.

Благодарны, что у нас есть этот маленький энерджайзер, с ним не соскучишься, долго в телефоне не посидишь. Вчера подумала даже, может вещей каких-то прикупить. А потом поняла, что мне и так комфортно в своих спортивных костюмах» - пишет Квиткова.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.

Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.

Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.