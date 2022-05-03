Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова, сейчас ее приоритеты в жизни значительно изменились, а привычные будни блогера уже не такие, как прежде. Девушке с сыном пришлось выехать из Киева без мужа, так как Никита Добрынин остался с другими мужчинами защищать свою землю.
Даша постепенно начинает показывать лишь маленькие кадры из жизни. Так как многих интересовал вопрос с ее фигурой, она решила честно показать себя такой, какая есть. Дело в том, что за беременность девушка набрала около 30 кг и хотела сбросить все быстрее, чем планировалось.
Из-за войны все планы девушка оставила и предпочла не думать о таких мелочах:
«До фигуры моей мечты мне еще надо много над чем работать, но я после родов принимаю себя на каждом этапе» - добавляет Даша.
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Ранее мы писали, Квиткова выехала с ребенком из-за сильных обстрелов у ее дома.
«Я знаю и вижу, что многие из вас просят больше жизни выставлять, но я честно даже жизнь не живу. Мы 24/7 мониторим новости, помогаем волонтерам финансово и информативно. Я иногда отвлекаюсь на готовку.
Благодарны, что у нас есть этот маленький энерджайзер, с ним не соскучишься, долго в телефоне не посидишь. Вчера подумала даже, может вещей каких-то прикупить. А потом поняла, что мне и так комфортно в своих спортивных костюмах» - пишет Квиткова.
Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.
Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.
Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.