Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как живет с маленьким сыном вдали от мужа из-за войны.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Репяхова рассказала о том, чем занимается во время войны. Сейчас жена Павлика вместе с их маленьким сыном Мишей находится в Израиле, где уже 9 лет живет ее родная сестра.

По словам Екатерины, помимо вынужденной смены страны жительства сейчас она пытается изменить и свои привычки, а именно – перейти на украинский язык.

«Наш папа, конечно, остался в Украине. И занимается тем, ради чего он живет) Он поддерживает дух наших защитников, волонтеров, переселенцев», - рассказала Репяхова.

Она также отметила, что уже в мае планирует вернуться в Украину, но, скорее всего, пока не в Киев.

«Сейчас я изучаю правописание украинского языка, продвижение в instagram и занимаюсь спортом каждый день. Мне очень важно не жить с синдромом отложенной жизни», - добавила Репяхова.

Она также объявила, что снова будет активно продвигать свой блог, который стал для нее главным источником дохода.

«В жизни все возможно. Так и мы научимся жить с неадекватными соседями. Израильтяне отдали огромную цену за свою независимость. Когда-то на этих землях была пустыня, а сейчас Тель Авив – самый дорогой город в мире. Я все это к тому, что верьте в наше светлое будущее! Мы будем еще лучше! Мы должны все это пройти ради нашего будущего и ради наших следующих поколений», - добавила Репяхова.

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