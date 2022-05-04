Артистка была просто поражена тем, как бездушные люди поступили.

Как сообщает Politeka.net, Астафьева с самого первого дня вторжения оккупантов на наши земли не стала пассивно ждать и начала рассказывать миру о той боли и разрушениях, которую причиняют русские захватчики. Артистка начала помогать ВСУ и продолжает это делать и сейчас.

Также артистка помогает приютам для животных и волонтерам. В этот раз ее поразила история одного из животных, которое пытались спасти не безразличные люди.

Артистка была просто поражена тем, как бездушные люди выбросили маленькую собачку прямо в мусорку.

«Дно, которое делает подобное в такое тяжелое время... Хочется находить вас и отправлять посылками в россию. Нет больше собачки, пытались спасти. Не больше «Пчелки». Люди, будьте же людьми.

Пусть будут сильными и вдохновенными те, кто бережет наши жизни. И жизни тех, кого мы не в силах уберечь» - высказалась Даша.

Ранее Даша Астафьева рассказала, что сама столкнулась с потерями. Умерли ее бабушка и дедушка:

«Они просто не выдержали. Проститься с ними мне не удалось. Эта боль останется навсегда. Когда бабушка умерла, мне об этом сказала мама. Потом дедушка умер. Муж бабушки, которая умерла, сейчас находится в реанимации. У него отказали все органы», — призналась артистка.

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