Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, вона також переможниця "Маски" і "Холостячка" другого сезону. Артистка зараз сконцентрована на своїй роботі і прямувала у справах до Львова, проте через обстріли потяги сильно затримувалися і їй довелося добиратися самостійно.

"А як ваш ранок починається? Моє почалося прекрасно, йду по залізничних коліях, шукаю трасу, щоб зловити машину до Львова. Побачила знайому провідницю, перші її слова були: "ви так схудли!". Через стрес я їм просто один-два рази на день.

Трасу знайшла, згадала дитинство в Кримських горах. Правда з валізою в гори я ще не ходила. Втратила телефон в нетрях, довелося лізти за ним знову наверх. Пояснюю, довелося йти так, тому що поїзд сильно затримувався, а доїхати треба було» - каже Злата.

Раніше ми писали, Злата розповіла про ситуацію з маріупольцями після евакуації частини мирних громадян на Азовсталі: «є така думка, що після евакуації громадян, всіх громадян з Азовсталі, проти військового гарнізону почнуть використовувати хімічну зброю. А ви говорите не кричати про Маріуполь. Потрібно кричати і благати світових лідерів. Я не нагнітаю, я ділюся думками. Вибачте, що не тільки хороші новини " - висловилася Огневич.

Ми писали, Катя Осадча розповіла про долю маленького Свята і його мами, за яких молилася вся Україна.

Також повідомлялося, що співачку Оксану Білозір присоромили за публічні претензії до Полякової та інших артисток.

Крім того Politeka.net писала, що Леді Гага показала, як зараз виглядає 59-річний Том Круз.