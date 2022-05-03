Американская певица Леди Гага опубликовала несколько фото с голливудским актером Томом Крузом, которому всего через несколько месяцев исполнится 60 лет.

На одном из кадров, появившихся в Instagram, Гага нежно целует Круза в щеку, на другом – с удовольствием принимает поцелуй уже от него.

В подписи к кадрам Гага поблагодарила Круза за то, что он присутствовал на ее шоу прошлой ночью.

«Я люблю тебя, мой друг», - призналась Гага.

В комментариях к посту многие отметили, что Круз, несмотря на возраст, отлично выглядит. Впрочем, нашлись и те, кто предпочел предупредить Гагу: «Королева, держись от него подальше, пожалуйста», «Нет, король сайентологии не друг», «Он сайентолог».

Напомним, осенью прошлого года в Сети появились фото Тома Круза, на которых поклонники едва смогли узнать знаменитого актера, чье лицо заметно распухло. Поползли слухи о неудачной пластике.

Некоторые также предполагали, что виной всему карантин, за время которого Круз сильно набрал вес.

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