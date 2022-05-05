"Якби у мене не було дітей, або вони б були дорослими, я була б зараз у ЗСУ або у територіальній обороні».

Про це в інтерв'ю "Зірковому шляху" розповіла актриса популярних серіалів студії "Квартал 95" Анна Саліванчук.

Через деякий час після початку війни Саліванчук залишила квартиру в Києві і вирушила в більш безпечну Західну Україну.

"Мене багато хто відразу кликав за кордон. Але для мене це ніби зрада. Я нікого не засуджую. Добре, що виїхали. Для кожного просто своє. Якби у мене не було дітей, або вони були б дорослими, я була б зараз в Києві або в ЗСУ або в теробороні», - розповіла Саліванчук.

За її словами, перед війною вона закінчила медичні курси і знає, як надавати першу допомогу.

"Тому я б впоралася. Я хороший кухар, тому могла б і готувати з ранку до вечора. Чим я в принципі і займалася в Києві перші 11 днів, коли почалася війна", - повідомила актриса.

Зараз актриса знаходиться в місті Стрий, у своєї 92-річної бабусі Ані. Саме в її честь артистка отримала своє ім'я.

«Ми приїхали сюди на 14 день з початку війни. Тоді бабуся сказала, що пережила одну війну, другу, Голодомор, тому і цю війну ми теж переживемо – всі разом», - розповіла Ганна Саліванчук.

Заява актриси про "зраду" викликала хвилю обговорень в мережі.

"Публічним людям потрібно добре подумати перш ніж говорити щось! Я виїхала на 60 день війни з Херсона. Вивезла дітей! Писати про життя в цьому місті не стану, мене зрозуміють ті хто там жив і продовжує жити. Якщо після цього мене будуть вважати зрадником Батьківщини, нехай! Я люблю своїх дітей і буду робити все для їхнього блага!", "Багато з тих, хто виїхали допомагають українцям, надсилають броніки, техніку, машини воїнам, гуманітарну допомогу людям. Зрештою висилають гроші, чим піднімають економіку під час війни. І як можна називати це зрадою?", "Ось з деяких міст України люди до останнього не хотіли їхати і що ті прокляті паскуди з дітьми зробили? В першу чергу треба оцінювати небезпеку і думати про дітей, діти самі себе в безпеку не вивезуть», - пишуть користувачі Instagram в коментарях.

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