У коментарях шанувальники зізнавалися, що не можуть стримати сліз, слухаючи її.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Даша Астаф'єва з початком повномасштабної війни залишилася в Україні і присвятила себе волонтерству. Щоб хоч трохи порадувати українців і підняти їх дух, знаменитість вирішила прочитати зворушливий вірш. Відео вона поділилася у своєму Instagram.

Даша Астаф'єв прочитала вірш "Все буде добре, я дізнавалася...", який не може залишити байдужим. До речі, в коментарях шанувальники зізнавалися, що не можуть стримати сліз, слухаючи його.

У вірші, який прочитала Даша Астаф'єва є такі рядки:

"Все будет хорошо! Я узнавала!!!"-

Гласила надпись на асфальте мелом.

Я долго в умилении стояла

И уходить, признаюсь, не хотела.

Кто написал и для кого — не знаю,

Но эти строчки душу мне согрели

Как незабудки в середине мая,

Как белые подснежники апреля!

Простая и коротенькая фраза,

На первый взгляд- немудрая такая,

Но сколько оптимизма дарит сразу,

И радостных улыбок зажигает!

Все будет хорошо? Конечно, будет!

И хочется поверить в это смело!

Как здорово дарить надежду людям,

Пусть даже просто на асфальте мелом.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.