В комментариях поклонники признавались, что не могут сдержать слез, слушая ее.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Даша Астафьева с началом полномасштабной войны осталась в Украине и посвятила себя волонтерству. Чтобы хоть немного порадовать украинцев и поднять их дух, знаменитость решила прочитать трогательный стих. Видео она поделилась в своем Инстаграм.

Даша Астафьев прочитала стихотворение "Все будет хорошо! Я узнавала!", которое не может оставить равнодушным. Кстати, в комментариях поклонники признавались, что не могут сдержать слез, слушая его.

В стихотворении, которое прочитала Даша Астафьева есть такие строки:

"Все будет хорошо! Я узнавала!!!"-

Гласила надпись на асфальте мелом.

Я долго в умилении стояла

И уходить, признаюсь, не хотела.

Кто написал и для кого — не знаю,

Но эти строчки душу мне согрели

Как незабудки в середине мая,

Как белые подснежники апреля!

Простая и коротенькая фраза,

На первый взгляд- немудрая такая,

Но сколько оптимизма дарит сразу,

И радостных улыбок зажигает!

Все будет хорошо? Конечно, будет!

И хочется поверить в это смело!

Как здорово дарить надежду людям,

Пусть даже просто на асфальте мелом.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.