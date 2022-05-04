Артистка була просто вражена тим, як бездушні люди вчинили.

Як повідомляє Politeka.net, Астаф'єва з самого першого дня вторгнення окупантів на наші землі не стала пасивно чекати і почала розповідати світу про той біль і руйнування, яку завдають російські загарбники. Артистка почала допомагати ЗСУ і продовжує це робити і зараз.

Також артистка допомагає притулкам для тварин і волонтерам. Цього разу її вразила історія однієї з тварин, яку намагалися врятувати не байдужі люди.

Артистка була просто вражена тим, як бездушні люди викинули маленьку собачку прямо в смітник.

"Дно, яке робить подібне в такий важкий час... Хочеться знаходити вас і відправляти посилками в Росію. Немає більше собачки, намагалися врятувати. Чи не більше "Бджілки". Люди, будьте ж людьми.

Нехай будуть сильними і натхненними ті, хто береже наші життя. І життя тих, кого ми не в силах вберегти» - висловилася Даша.

Раніше ДАша Астаф'єва розповіла, що сама зіткнулася з втратами. Померли її бабуся і дідусь:

"Вони просто не витримали. Попрощатися з ними мені не вдалося. Цей біль залишиться назавжди. Коли бабуся померла, мені про це сказала мама. Потім дідусь помер. Чоловік бабусі, яка померла, зараз перебуває в реанімації. У нього відмовили всі органи», — зізналася артистка.

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