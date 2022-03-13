Даша Астаф'єва, ставши волонтером, показала, як тепер виглядає її звичайний ранок перед роботою.

Відома співачка і модель Даша Астаф'єва не стала їхати з країни або ховатися від шанувальників будинку. Вона також не стала байдикувати і тепер допомагає не тільки словами українцям і українським військовим, а й ділом.

Даша стала волонтером, вона щодня готує разом з іншими українкам і чоловіками, допомагає зібрати кошти і спілкується з волонтерами. Перед походом на місце збору артистка прогулялася на вулиці і поділилася думками.

«З приємних традицій минулого життя, пройшлися півтори годинки по центру. Знаходили дідків і роздавали їм грошики. Навіть така маленька підтримка для них зараз дуже важлива. А ще одна бабуся взяла грошики і запитала, чи не іноземка я.

Взагалі традиції адже зближують і зміцнюють віру в найкраще. Тому, якщо не почали, то починаємо. Продовжуємо і вчимо інших» - пише Астаф'єва.

Раньше Даша Астаф'єва заявила, що залишається в Києві, адже Відчуває, як потрібна тут.

"Я з гордістю залишаюся тут, тому що відчуваю, як я потрібна, кожну мить. Пам'ятаю кожен погляд людей, яких бачу зараз, ходячи по місту. Я назавжди запам'ятаю" спасибі " тих, хто приймає з моїх рук допомогу. Завжди буду вдячна тим, хто береже нас і молиться за наше життя», - зазначила модель.

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