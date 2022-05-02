Даша вирішила розповісти, що тепер відбувається в її житті.

Як повідомляє Politeka.net, Астаф'єва розповіла про особисте горе, про близьких і висловилася про запроданки, які мовчали про війну з рф. Про це Даша вирішила висловитися в спеціальному інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (щоб подивитися повний випуск, доскролльте стрініцу до кінця).

Під час бесіди Астаф'єва засудила Тодоренка, Повалій Ані Лорак, які мовчать про війну в Україні. Даша зазначила, що Лобода навіть заблокувала її в соціальних мережах.

"Вони не мають права жити, ці люди. Я не кажу про цю гнилу труху на кшталт Тімоті, Баскова, Рудковської-це для мене взагалі нечисть. Вони і в мирний час для мене були нечистю» - підкреслила Даша.

Вона також розповіла, що сама зіткнулася з втратами. Померли її бабуся і дідусь:

"Вони просто не витримали. Попрощатися з ними мені не вдалося. Цей біль залишиться назавжди. Коли бабуся померла, мені про це сказала мама. Потім дідусь помер. Чоловік бабусі, яка померла, зараз перебуває в реанімації. У нього відмовили всі органи», — зізналася артистка.

Також своїм болем найбагатша співачка України поділилася в інтерв'ю програмі»Зірковий шлях".

До війни Камалія зі своїм чоловіком-мільярдером і двома доньками жила під Києвом в розкішному особняку, що займав величезну територію. Співачка обожнює тварин, тому містила цілий «зоопарк». Як з'ясувалося, війна забрала життя деяких улюбленців Камалії.

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