Як пише Politeka.net, Христина Горняк та Володимир Остапчук одружилися восени 2020 року. Зараз ведучий шоу" Маска " знаходиться в теробороні, захищаючи Україну від російських окупаційних військ. А Христина під час війни намагається продовжувати вести свою сторінку в Instagram і цього разу вирішила розповісти про своє важливе рішення, яке вона прийняла.

"Після вчорашніх обстрілів країною агресором і терористами Нашої України я вже точно зрозуміла, що не залишилося у нас більше безпечних міст і місць, можливо, навіть по всьому світу таких більше не існує.

Тому я просто приймаю цю ситуацію і віддаю своє життя на розсуд і волю Творця. Це не означає, що я не буду ходити в сховище або якось не реагувати на все, ні, просто зрозуміла, що бігти більше нікуди.

Бережи нас Боже!

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Бережи нашу рідну землю та її народ!

Спасибі за все, Тобі Боже!

Тримаємося!

віримо в наших захисників!",- написала Христина.

Фанати поставили три тисячі лайків і написали коментарі:

"Віримо в перемогу, сподіваємося на краще, поки ми дихаємо ми вільні українці!! Ви класна щира сім'я бережіть себе", " надія тільки на Господа Бога! Бережи нас Господи всіх!!!", "Такі ж почуття... вже третій місяць ... нікуди бігти ... молимося і сподіваємося на милість Божу".

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