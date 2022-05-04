Як пише Politeka.net, Христина Горняк та Володимир Остапчук одружилися восени 2020 року. Зараз ведучий шоу" Маска " знаходиться в теробороні, захищаючи Україну від російських окупаційних військ. А Христина під час війни намагається продовжувати вести свою сторінку в Instagram і цього разу вирішила розповісти про своє важливе рішення, яке вона прийняла.

"Після вчорашніх обстрілів країною агресором і терористами Нашої України я вже точно зрозуміла, що не залишилося у нас більше безпечних міст і місць, можливо, навіть по всьому світу таких більше не існує.

Тому я просто приймаю цю ситуацію і віддаю своє життя на розсуд і волю Творця. Це не означає, що я не буду ходити в сховище або якось не реагувати на все, ні, просто зрозуміла, що бігти більше нікуди.

Бережи нас Боже!

Бережи нашу рідну землю та її народ!

Спасибі за все, Тобі Боже!

Тримаємося!

віримо в наших захисників!",- написала Христина.

Фанати поставили три тисячі лайків і написали коментарі:

"Віримо в перемогу, сподіваємося на краще, поки ми дихаємо ми вільні українці!! Ви класна щира сім'я бережіть себе", " надія тільки на Господа Бога! Бережи нас Господи всіх!!!", "Такі ж почуття... вже третій місяць ... нікуди бігти ... молимося і сподіваємося на милість Божу".

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