Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився у своєму Instagram кумедним кадром з Одеси. Виявилося, що під час візиту в місто артист зустрів колишнього ведучого шоу "Орел і Решка" Колю Серьгу, який з початком війни подався служити в ЗСУ.
На знімку Коля, як і годиться, у військовій формі і у відмінному настрої, а поруч з ним злегка посміхається і Вакарчук. У підписі до фотографії Святослав написав: "Коля – для мене людина-відкриття! Справжній одесит з великим українським серцем! До речі, вчора весь вечір обговорювали квантову механіку. Українською мовою звичайно".
До слова, з приводу української мови. Коля Серьга, який навчався в російській школі і завжди в житті і творчості користувався тільки російською мовою, почав активно вивчати українську мову. В одному з ефірів телемарафону Коля розповів, що розробив власну методику вивчення української мови, і зізнався, що вже починає її "відчувати".
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