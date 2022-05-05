Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився у своєму Instagram кумедним кадром з Одеси. Виявилося, що під час візиту в місто артист зустрів колишнього ведучого шоу "Орел і Решка" Колю Серьгу, який з початком війни подався служити в ЗСУ.

На знімку Коля, як і годиться, у військовій формі і у відмінному настрої, а поруч з ним злегка посміхається і Вакарчук. У підписі до фотографії Святослав написав: "Коля – для мене людина-відкриття! Справжній одесит з великим українським серцем! До речі, вчора весь вечір обговорювали квантову механіку. Українською мовою звичайно".

До слова, з приводу української мови. Коля Серьга, який навчався в російській школі і завжди в житті і творчості користувався тільки російською мовою, почав активно вивчати українську мову. В одному з ефірів телемарафону Коля розповів, що розробив власну методику вивчення української мови, і зізнався, що вже починає її "відчувати".

Нагадаємо, Зеленський назвав завдання номер один у битві проти рф: "Ми всі зможемо, показавши міцність".

Як повідомляла Politeka, Саніну з The Hardkiss схвилювали новини, настрій безнадійно зіпсовано: "Увечері окупанти...".

Також Politeka писала, що Дружина ведучого "Маски" Остапчука прийняла кардинальне рішення: "Бігти більше нікуди".