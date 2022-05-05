Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился в своем Instagram забавным кадром из Одессы. Оказалось, что во время визита в город артист встретил бывшего ведущего шоу "Орел и Решка" Колю Серьгу, который с началом войны подался служить в ВСУ.

На снимке Коля, как и полагается, в военной форме и в отличном расположении духа, а рядом с ним слегка улыбается и Вакарчук. В подписи к фотографии Святослав написал: "Коля – для меня человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем! Кстати, вчера весь вечер обсуждали квантовую механику. На украинском языке конечно".

К слову, по поводу украинского языка. Коля Серьга, который учился в российской школе и всегда в жизни и творчестве пользовался только российским языком, начал активно изучать украинский язык. В одном из эфиров телемарафона Коля рассказал, что разработал собственную методику изучения украинского языка, и признался, что уже начинает его "чувствовать".

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