Она призналась, что только фото из собственного цветущего сада, хоть на одно мгновение способно согреть ей душу.

Как сообщает Politeka.net, фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина призналась, что благодаря родным находит в себе силы идти дальше и бороться с врагом на информационном фронте. Но последние события, происходящие в Украине, немало ее взволновали. Об этом певица рассказала в своих Сториз.

В частности, 3 мая воздушная тревога звучала почти по всей Украине. Вечером российские оккупанты выпустили 18 ракет по разным регионам Украины. Большинство из них прилетели с Каспийского моря.

Именно такая новость испортила настроение Юлии Саниной. Она призналась, что только фото из собственного цветущего сада, хоть на одно мгновение способно согреть ей душу.

"20 ракет вчера по территории Украины. Состояние, как и у всех волнами. Сегодня стремительно вниз", - призналась Юлия Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss с Поляковой и Дзидзьо обратилась к правительству РФ.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss с животиком напоказ покорила образом на отдыхе.

Также Politeka писала, что Санина из "The Hardkiss" пожаловалась на безнадежно испорченный отдых.