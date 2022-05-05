Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк-успішна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Артистка, як і інші зірки, стала підтримувати Україну у війні за незалежність, яку почала Росія. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться найцікавішим з українцями.
Цього разу Леся опублікувала фото, де вона була в шикарній напівпрозорій сукні. Як виявилося-це був фотошоп і Нікітюк приміряла образ, в якому була одна із зірок в США на заході Met Gala.
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