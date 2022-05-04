Як пише Politeka.net, українці вже 70-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Потап, як і багато українських зірок, підтримують Україну і говорять про цю війну на весь світ. А сьогодні, четвертого травня, Олексій опублікував відео, на якому показав, що пропонують в Росії робити з незгодними.
"....(противники, - прим. ред.) ось цієї букви Z повинні розуміти, що якщо вони розрахують що їх пощадять, то ні, їх не пощадять. Це все по-серйозному вже. Це у випадок чого концтабору, перевиховання, стерилізація, це все дуже серйозно", - сказав спікер в студії російського каналу.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"За такі слова, сподіваюся йому швидко повернеться", "Просто хворі люди", " Покажіть приклад, стерилізуйтеся!", "Це правда не сон?".
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