Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - успішна блогерка, яка кілька років тому перемогла на шоу "Холостяк", а потім вийшла заміж за головного героя Микити Добриніна. Минулого року у пари з'явився первісток-хлопчик, якого назвали Левом. Тепер Даша регулярно ділиться кадрами з малюком, а також розповідає всякі цікаві деталі материнства. А сьогодні, четвертого травня, Даша опублікувала нові сторіс, в яких показала проблеми з рукою.
Як виявилося, через те, що Даша постійно носить дитину на руках, у неї утворилася гігрома (шишки на руках). Зазвичай вони бувають у музикантів, спортсменів, програмістів, складальників тексту і т.д., зазначено було в довідці, яку скрін додала Даша.
"Забули уточнити, що і мами, які носять своїх діток - теж в групі ризику. Прибрати можна або масажами, або хірургічно", - написала блогерка.
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