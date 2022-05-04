Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - успешная блогерка, которая несколько лет назад победила на шоу "Холостяк", а потом вышла замуж за главного героя Никиты Добрынина. В прошлом году у пары появился первенец - мальчик, которого назвали Львом. Теперь Даша регулярно делится кадрами с малышом, а также рассказывает всякие интересные детали материнства. А сегодня, четвертого мая, Даша опубликовала новые сторис, в которых показала проблемы с рукой.

Как оказалось, из-за того, что Даша постоянно носит ребенка на руках, у нее образовалась гигрома (шишки на руках). Обычно они бывают у музыкантов, спортсменов, программистов, наборщиков текста и т. д., отмечено было в справке, которую скринами добавила Даша.

"Забыли уточнить, что и мамы, которые носят своих деток - тоже в группе риска. Убрать можно либо массажами, либо хирургически", - написала блогерка.

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