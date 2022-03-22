Даша поделилась переживаниями, после того, как начала жить в Тернополе без мужа.

Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова решила рассказать о том, как ей живется в Тернополе без мужа. Она несколько дней назад выехала с ребенком из-за сильных обстрелов у ее дома.

«Я знаю и вижу, что многие из вас просят больше жизни выставлять, но я честно даже жизнь не живу. Мы 24/7 мониторим новости, помогаем волонтерам финансово и информативно. Я иногда отвлекаюсь на готовку.

Благодарны, что у нас есть этот маленький энерджайзер, с ним не соскучишься, долго в телефоне не посидишь. Вчера подумала даже, может вещей каких-то прикупить. А потом поняла, что мне и так комфортно в своих спортивных костюмах» - пишет Квиткова.

Отметим, Даша уже не раз говорила, как с родственниками, детьми и родителями она часто прячется в убежище и серены каждый раз заставляют ее волноваться. Ей приходится одевать ребенка и проводить в убежище время по ночам, как и многим другим семьям.

«Когда весь этот ужас уже закончится. Бояться каждый звук – страшно, бояться ложиться спать – страшно. Сидеть часами в убежище – страшно» - рассказала о своих буднях Даша. Отметим, муж Квитковой решил защищать свою страну, поэтому редко бывает в сети.

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