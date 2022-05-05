Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проекту "МастерШеф" на СТБ Ектор Хіменес-Браво організував благодійну вечерю в Польщі та зібрав 40 тисяч євро для українців, які постраждали від рашистів у Бучі та Ірпені.

Крім того, він виступив перед поляками і розповів про Україну. Відео з його виступом з'явилося на сторінці Instagram Ектора.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що в реаліях війни громадяни інших країн, які жили і працювали в Україні, могли зібрати речі, взяти свій паспорт і полетіти додому. Але сам Ектор не зміг так вчинити.

"Моє серце з Україною... Мій будинок - це Ірпінь. Коли ти живеш в Україні, ти вважаєш її рідною і не можеш кинути", - зізнався Ектор.

Шеф-кухар також подякував полякам за допомогу, яку вони надають українцям.

"Спасибі вам за допомогу моєму дому, дому для всіх українців, які боряться за свою Батьківщину, свободу і демократію. Вони боряться не тільки за Україну, а й за Литву, Латвію, Естонію, Молдову, Польщу. Ворог повинен зрозуміти, що добро завжди перемагає, а світло йде за справедливістю. Слава Україні!", - підсумував Ектор Хіменес-Браво та додав, що їде назад в Київ.

У користувачів мережі він викликав дикий захват своїми зворушливими словами, про що коментатори написали під постом.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.