Знаменитий шеф-кухар і ведучий шоу "Майстер-Шеф" Ектор Хіменес-Браво нагадав про неприємну, але актуальну для багатьох українців, правду про війну.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився у своєму Instagram емоційним постом. У ньому Ектор вибачився перед тими, хто захищав Україну ще з 2014 року.

"Прийшов час вибачитися. Ми всі були дурні, егоїстичні і сліпі. Для 80% українців війна йде 66 днів. Але насправді вона йде 8 років...", - написав Хіменес-Браво.

Він розповів, що знайомий з бійцем, який зараз захищає Маріуполь. Цей хлопець відправився на фронт в 2014 році, коли йому самому було всього 18 років. Ектор нагадав про те, що всі ці роки бійці, які захищали Україну на передовій, просили про допомогу. Однак, за словами Хіменеса-Браво, жителі решти України часто залишалися байдужими до подій на сході країни.

"Давайте зізнаємося собі. Соромно? Так. Егоїстично? Так. Багато з нас, що живуть не на Сході, не розуміли, що там відбувається", - згадує шеф-кухар.

Він зазначив, що після 2016 року більшість українців зосередилися на тому, щоб будувати власне життя.

"Поки 24 лютого ми не почули звук ракет в нашому місті – нам було «не до цієї суєти». Ми чортові егоїсти",-відверто написав Хіменес-Браво.

Він звернувся до всіх, хто захищав Україну, зі словами подяки і вибаченнями. Ектор підкреслив, що всі бійці – беззастережні герої.

"Завдяки вам більшості з нас є куди повернутися. Ви зберегли Україну!", - підкреслив Хіменес-Браво.

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