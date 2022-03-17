Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний ресторатор і зірка шоу "Майстер Шеф". Знаменитість також активно веде сторінку в Instagram, де поділився новим фото, пожартувавши на актуальну тему.
"Що будемо готувати?)
* трохи гумору для оптимізму
Рецепт пишіть в коментарі
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* фото зроблено в мирний час", - написав Ектор.
Фанати почали активно коментувати публікацію:
"Котлету по-київськи"," головне не отруїтися", " цей точно не винен. Відпускай"," яйця пашот, будь ласка"," зробимо борщ з його м'ясом"," Ектор, ви – вогонь, сподіваюся, Півень, не образився, що ви його з окупантом порівняли", " Рецепт писати довго, але це дуже смачно. Курка лявянги. Талышское блюдо. Це, ну дуже смачно)".
Нагадавши, Ектор Хіменес-Браво зізнався українцям, де він зараз
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А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як допомагає українцям зі своєю командою