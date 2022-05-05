Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво организовал благотворительный ужин в Польше и собрал 40 тысяч евро для украинцев, которые пострадали от рашистов в Буче и Ирпене.

Кроме того, он выступил перед поляками и рассказал об Украине. Видео с его выступлением появилось на странице Инстаграм Эктора.

Эктор Хименес-Браво отметил, что в реалиях войны граждане других стран, которые жили и работали в Украине, могли собрать вещи, взять свой паспорт и улететь домой. Но сам Эктор не смог так поступить.

"Мое сердце с Украиной... Мой дом - это Ирпень. Когда ты живешь в Украине, ты считаешь ее родной и не можешь бросить", - признался Эктор.

Шеф-повар также поблагодарил поляков за помощь, которую они оказывают украинцам.

"Спасибо вам за помощь моему дому, дому для всех украинцев, которые борятся за свою Родину, свободу и демократию. Они борятся не только за Украину, но и за Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, Польшу. Враг должен понять, что добро всегда побеждает, а свет идет за справедливостью. Слава Украине!", - подытожил Эктор Хименес-Браво и добавил, что едет назад в Киев.

У пользователей сети он вызвал дикий восторг своими трогательными словами, о чем комментаторы написали под постом.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.