Вакарчук також не став мовчати про ситуацію з Маріуполем

Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився у своєму Instagram спеціальним відео зі зверненням українського захисника. Той розповів про ситуацію на Азовсталі та Маріуполі в цілому.

"Це слова воїна, яким будуть пишатися через сотні років. З такими як він і тими, хто поруч з ним, Україна переможе! Слава Захисникам Маріуполя! Слава Україні!» - прокоментував відео артист.

Як і очікувалося, шанувальники відразу підтримали пост зірки і звернення українського захисника:

"Бережи вас Бог🙏 💙; 💙 молимося за вас❤️; мол молюся за вас хлопці! Ви-справжні герої! 🇺🇦; слава героям :); Господи, захисти їх🙏; Слава Героям✊🏻🇺🇦; Молюся за Маріуполь, це біль нашої України😢🇺🇦 Тримайтеся рідні, наші мужні люди 🙏💙💛; Слава захисникам України 🌙; Наші герої! Ми віримо в вас і молимося!».

Ми писали, в Маріуполі знаходиться дві ворожих батальйонно-тактичних групи. Крім росіян там можуть бути чеченські бойовики. У Пентагоні підрахувавши приблизно кількість російських солдатів, які знаходяться в зруйнованому українському місті.

За словами спікера Пентагону Джона Кірбі, загальна кількість окупантів у цьому місті може становити близько двох тисяч.

Приблизно дві БТГ росіян все ще знаходяться в Маріуполі.

Ми писали, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у Маріуполі ввели інформаційну блокаду.

Також Politeka писала, Маріуполь втратив воїна, який з перших днів захищав місто від окупантів.