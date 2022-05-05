Як пише Politeka.net, Злата Огневич є відомою співачкою, яка потрапила в скандальну історію після участі на "Холостячці". Артистка не слухала близьких і шанувальників і все одно вибрала переможцем того, хто розбив їй серце, як всі і передбачали.

Зараз Огневич часто висвітлює ситуацію з Маріуполем і захисниками на Азовсталі, причому не обходиться без рещких висловлювань, ніби влада нічого не робить. Такі слова дуже не подобаються аудиторії Злати.

"В'ячеслав Алішев врятував життя сусідів ціною власної. 14-річний хлопець загинув, рятуючи іншим життя. А дорослі чоловіки країни і світу не можуть врятувати всіх людей на Азовсталі. Мені страшно, і боляче, і соромно від цього» - несподівано заявила Огневич.

Також трохи раніше співачка вирішила заговорити про останні події.

Але через скандальні заяви, немов влада нічого не робить, Огневич відразу отримала дозу критики за її позначки і публікації в сторіс:

"Хтось може сказати Златі, що наше керівництво знає давно і набагато більше про ситуацію в Маріуполі, ніж всі ми разом узяті, і робить все можливе?; ви викладаєте в інста пост про те, що "керівництво, зробіть, пліз, все, щоб Маріуполь врятували" = "я не вірю, що ви робите все можливе зараз в цьому напрямку", а тобто в умовах війни це зрада; сенс не в цьому, а в тому, що керівництво знає і знає більше, ніж ми, або там дурні сидять? Постійно ці позначки, господи ️ ️ " - пишуть користувачі.

Ми писали, Катя Осадча розповіла про долю маленького Свята і його мами, за яких молилася вся Україна.

Також повідомлялося, що співачку Оксану Білозір присоромили за публічні претензії до Полякової та інших артисток.

Крім того Politeka.net писала, що Леді Гага показала, як зараз виглядає 59-річний Том Круз.