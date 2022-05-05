У перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну Ірина Білик написала, як вона вважала раніше своєму другові - Філіпу Кіркорову.

Ірина Білик не стримала емоцій і розплакалася в прямому ефірі програми "Ранок з Україною", розповідаючи журналістам про невдалий діалог з Філіпом Кіркоровим після початку війни. Раніше артисти дружили поза сценою, а в 2010 році співачка подарувала зірці російської естради свою пісню "Сніг".

У перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну Ірина Білик написала, як вона вважала раніше своєму другові - Філіпу Кіркорову. Українська зірка наївно припускала, що він не мовчатиме і засудить війну, яку розв'язала рф. Тим більше Кіркоров особисто знайомий з путіном і має багато фанатів, які прислухаються до його слів.

Ірина Білик, в будинку якої в селі Березівка Київської області більше місяця жили російські окупанти, розповіла Кіркорову про свої переживання щодо житла і звернулася до нього, як до людини, але відповіді не отримала.

"Ніхто не відповів мені на моє прохання достукатися до цього звіра путіна... Потім я вирішила, що звернуся як до людини до Філіпа. Написала йому SMS: "Ти коли будеш співати мою пісню тепер, просто знай, що мені ніде жити". Він не відповів",- поділилася зірка, витираючи сльози.

Вона також зізналася, що після того, як побачила нульову реакцію від російських друзів на жахи, що відбуваються в Україні, перестала стежити за їхнім життям. Наприкінці співачка скромно вибачилася за свої сльози в ефірі: "Прошу вибачення, що я плачу. В останні дні на таких нервах, що навіть не можу розмовляти".

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