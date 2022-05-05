В первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину Ирина Билык написала, как она считала раньше своему другу - Филиппу Киркорову.

Ирина Билык не сдержала эмоций и расплакалась в прямом эфире программы "Ранок з Україною", рассказывая журналистам о несостоявшемся диалоге с Филиппом Киркоровым после начала войны. Ранее артисты дружили вне сцены, а в 2010 году певица подарила звезде российской эстрады свою песню "Снег".

В первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину Ирина Билык написала, как она считала раньше своему другу - Филиппу Киркорову. Украинская звезда наивно предполагала, что он не будет молчать и осудит войну, которую развязала рф. Тем более Киркоров лично знаком с путином и имеет много фанатов, которые прислушиваются к его словам.

Ирина Билык, в доме которой в селе Березовка Киевской области больше месяца жили российские оккупанты, рассказала Киркорову о своих переживаниях касательно жилья и обратилась к нему, как к человеку, но ответа не получила.

"Никто не ответил мне на мою просьбу достучаться до этого зверя путина... Потом я решила, что обращусь как к человеку к Филиппу. Написала ему SMS: "Ты когда будешь петь мою песню теперь, просто знай, что мне негде жить". Он не ответил", – поделилась звезда, вытирая слезы.

Она также призналась, что после того, как увидела нулевую реакцию от российских друзей на происходящие ужасы в Украине, перестала следить за их жизнью. В конце певица скромно извинилась за свои слезы в эфире: "Прошу прощения, что я плачу. В последние дни на таких нервах, что даже не могу разговаривать".

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык со слезами на глазах раскрыла свой главный секрет.