Як передає Politeka.net, Ірина Білик є популярною українською співачкою і композитором. Артистка прийшла на програму "Мій секрет", де поділилася невідомими фактами про своє життя.

У студії програми "Мій секрет" винесли секретний бокс, в якому, ввівши код, Ірина Білик побачила фото людини, про якого не хоче нічого розповідати. Однак, не дивлячись на це, співачка вирішила бути відвертою і розповісти про цю людину.

"У мене є брат - Сергій. Він хворів на психічний розлад. Ми не хотіли про це говорити, мама дуже не хотіла. Після смерті мами, він залишився один. Жодного дня не працював, він хворий. Це психічний розлад-затяжна депресія", - зізналася Ірина Білик.

"Він п'ять років не виходив на вулицю взагалі. Але зараз я намагаюся пояснити братові, що потрібно жити таким життям, як люди живуть. Мати сім'ю...Мені дуже шкода, що у мене було стільки чоловіків, стільки любові, а у нього немає. Через хворобу він не зробив собі ні кар'єру, ні сім'ю. Я дуже хочу, щоб він пішов працювати", - розповіла Білик.

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