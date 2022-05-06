Як пише Politeka.net, 41-річна Тоня Матвієнко-відома українська співачка, донька легендарної Народної артистки України Ніни Матвієнко. Зараз Тоня одружена з Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку Ніну. Також у Тоні є дочка Уляна, яка з'явилася на світ ще в 1998 році. Не забуває Тоня і про Instagram, де веде активно сторінку, ділячись своєю творчістю і особистими кадрами. А цього разу Матвієнко вирішила опублікувати фото, на якому показала, як виглядала 13 років тому.
На старому фото Тоня була в джинсах і босоніжках. Зірка сиділа, вражаючи своєю променистою посмішкою. Матвієнко зазначила, що на кадрі їй 28 років.
До цього Тоня показала кадри, на яких обіймала дочку Ніну, з якою довгий час до цього не бачилася.
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Нагадаємо, Тоня Матвієнко показала, як виглядала її легендарна мама за кілька днів до 24 лютого
А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко чесно розповіла про вагітність в 16 років і показала, якою виросла дочка
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко розповіла деталі серйозного конфлікту з донькою, яку народила в 17 років