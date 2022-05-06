Как пишет Politeka.net, 41-летняя Тоня Матвиенко - известная украинская певица, дочь легендарной Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Сейчас Тоня замужем за Арсеном Мирзояном, от которого родила дочь Нину. Также у Тони есть дочь Уляна, которая появилась на свет еще в 1998 году. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где ведет активно страничку, делясь своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз Матвиенко решила опубликовать фото, на котором показала, как выглядела 13 лет назад.
На старом фото Тоня была в джинсах и босоножках. Звезда сидела, впечатляя своей лучезарной улыбкой. Матвиенко отметила, что на кадре ей 28 лет.
До этого Тоня показала кадры, на которых обнимала дочь Нину, с которой долгое время до этого не виделась.
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Напомним, Тоня Матвиенко показала, как выглядела ее легендарная мама за несколько дней до 24 февраля
А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко честно рассказала о беременности в 16 лет и показала, какой выросла дочка
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко рассказала детали серьезного конфликта с дочкой, которую родила в 17 лет