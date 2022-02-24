Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная певица и дочь легендарной украинской исполнительницы Нины Матвиенко, Народной артистки Украины. Сейчас Тоня замужем за Арсеном Мирзояном, которому родила дочь, которую назвали в честь бабушки, но это не единственный ребенок Матвиенко. Известно, что у артистки есть еще старшая дочь Уляна, которая родилась в 98-м году.
Звезда во время интервью "Зірковому шляху" рассказала, что было самым сложным в 17 лет, когда она стала мамой, это ломать стереотипы людей:
"Ну, наверное, это ломать постоянно стереотипы людей по отношению ко мне, что я такая молодая мама, это было самым сложным. Если ребенок заболел, то врач думает, а, ну конечно, ибо я молодая, недосмотрела. Морально мне было сложнее, недоспанные ночи, меньше времени погулять, нет своего личного времени. И ни в коем случае не могла себе позволить кому-то пожаловаться, что тяжело или еще что-то... Все держала в себе".
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Также Тоня призналась, что в ее сторону была травля из-за ранней беременности:
"Тоня забеременнела и выходит замуж в школе. И все такие: "Догулялась...".
Напомним, Тоня Матвиенко рассказала детали серьезного конфликта с дочкой, которую родила в 17 лет
А еще Politeka сообщала, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как муж развлекается в Дубае
Также Politeka писала, что Арсен Мирзоян показал, с кем проводит свободное время, и это не Матвиенко