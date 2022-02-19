Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая воспитывает двух дочерей, в программе "Зірковий шлях" честно рассказала о конфликтах со старшей Ульяной.

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя украинская певица и актриса Тоня Матвиенко, которая второй раз замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном, решилась на откровенное интервью, которое опубликовали на YouTube канале телепрограммы "Зірковий шлях".

Так, Тоня Матвиенко рассказала, что пережила булинг и критику в школе, когда забеременела в 17 лет и решила рожать. Матвиенко отметила, что справиться с трудностями ей помог отец ребенка и родители, которые поддержали певицу в нелегкий период.

Певица рассказала, что воспитание двух дочерей, Ульяны, которую родила в 17, и Нины, которая появилась в 34, отличается. На старшую дочь, по словам Матвиенко, она могла кричать и порой даже ударить.

"Я была очень жесткой мамой", - признается Тоня.

Ее старшая дочь Ульяна заметила, что в детстве она могла показывать характер, а Тоня вспомнила, о первом серьезном конфликте, который произошел после развода с первым мужем.

"Не могла простить, что я покинула ее папу. И был такой период, что она уехала от меня к нему жить. Я ее потеряла как дочь ... Было. Я ее отпустила, но иногда и приезжала. Когда была за границей, всегда знала ее вкус, то привозила ей подарки, всегда какие-то интересные вещи. Это мне тяжело далось", - вспоминает Тоня Матвиенко.

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