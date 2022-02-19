Как сообщает Politeka.net, 40-летняя украинская певица и актриса Тоня Матвиенко, которая второй раз замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном, решилась на откровенное интервью, которое опубликовали на YouTube канале телепрограммы "Зірковий шлях".
Так, Тоня Матвиенко рассказала, что пережила булинг и критику в школе, когда забеременела в 17 лет и решила рожать. Матвиенко отметила, что справиться с трудностями ей помог отец ребенка и родители, которые поддержали певицу в нелегкий период.
Певица рассказала, что воспитание двух дочерей, Ульяны, которую родила в 17, и Нины, которая появилась в 34, отличается. На старшую дочь, по словам Матвиенко, она могла кричать и порой даже ударить.
"Я была очень жесткой мамой", - признается Тоня.
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Ее старшая дочь Ульяна заметила, что в детстве она могла показывать характер, а Тоня вспомнила, о первом серьезном конфликте, который произошел после развода с первым мужем.
"Не могла простить, что я покинула ее папу. И был такой период, что она уехала от меня к нему жить. Я ее потеряла как дочь ... Было. Я ее отпустила, но иногда и приезжала. Когда была за границей, всегда знала ее вкус, то привозила ей подарки, всегда какие-то интересные вещи. Это мне тяжело далось", - вспоминает Тоня Матвиенко.
Ранее Politeka сообщала, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как мужчина развлекается в Дубае: "Прикольно".
Напомним, что Мирзоян и Матвиенко устроили экстрим далеко от Украины: "Колени дрожат и подкашиваются".
Также Politeka писала, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как поддерживает отличную фигуру: кадры из тренажерного зала.