Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", а також "Маска", де перемогла в образі Сонця. Зірка з перших днів війни підтримує Україну, висвітлюючи події, які відбуваються в ній, публікуючи постійно інформацію про війну в своєму Instagram. А цього разу Злата Огневич опублікувала сторіс, на яких була вже в Чикаго, США.
"Всім привіт. Я в Чикаго", - написала Огневич.
"Друзі, всім доброго ранку, або на добраніч, я поки що загубилася в часі. Я прилетіла в Чикаго, все добре", - сказала Огневич у відео.
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