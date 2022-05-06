Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", а також "Маска", де перемогла в образі Сонця. Зірка з перших днів війни підтримує Україну, висвітлюючи події, які відбуваються в ній, публікуючи постійно інформацію про війну в своєму Instagram. А цього разу Злата Огневич опублікувала сторіс, на яких була вже в Чикаго, США.

"Всім привіт. Я в Чикаго", - написала Огневич.

"Друзі, всім доброго ранку, або на добраніч, я поки що загубилася в часі. Я прилетіла в Чикаго, все добре", - сказала Огневич у відео.

Нагадаємо, Огневич звинуватила людей у бездіяльності через ситуацію в Маріуполі

А ще Politeka писала, що Огневич розповіла, як залишилася одна з речами на залізничних коліях

Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич схвилювала розповіддю про сумний сценарій для захисників Маріуполя



