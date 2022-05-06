Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка", а также "Маска", где победила в образе Солнца. Звезда с первых дней войны поддерживает Украину, освещая события, которые происходят в ней, публикуя постоянно информацию о войне в своем Инстаграм. А в этот раз Злата Огневич опубликовала сторис, на которых была уже в Чикаго, США.

"Всем привет. Я в Чикаго", - написала Огневич.

"Друзья, всем доброе утро, или спокойной ночи, я пока что потерялась во времени. Я прилетела в Чикаго, все хорошо", - сказала Огневич в видео.

Напомним, Огневич обвинила людей в бездействии из-за ситуации в Мариуполе

А еще Politeka писала, что Огневич рассказала, как осталась одна с вещами на железнодорожных путях

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич взволновала рассказом о печальном сценарии для защитников Мариуполя



