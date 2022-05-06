Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом і маленьким сином якийсь час залишалася разом в Україні.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова вирішила поскаржитися на зіпсований відпочинок через несподівані обставини. Як відомо, вже більше місяця вона відпочиває в Ізраїлі, куди вирушила до близьких.

"Ранок почався з температури мишки. Сьогодні ми планували їхати в Тель Авів, щоб подивитися, як святкують День Незалежності Ізраїлю. Однак на жаль Мишко захворів і там було б багато народу " - прокоментувала свій день Репяхова.

Вона також показала, як проходить її день зараз після змінених планів.

Ми писали, Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом і маленьким сином якийсь час залишалася разом в Україні. А через деякий час заявила, що їде до родичів в Ізраїль лише на пару днів.

Проте, пройшов місяць, а дівчина все ще закордоном, тому аудиторія Катерини переступає межу і обговорює, чому вона не повертається до чоловіка.

У мережі почали обговорювати побачене і не обійшлося без критики, деякі написали, що Репяхова не слід бажаному – якщо сумує за домом, могла б поїхати назад.

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